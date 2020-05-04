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Dj Khaled Instagram’da canlı yayın açınca karşısında gördüklerine inanamadı
Dj Khaled Instagram’da canlı yayın açınca karşısında gördüklerine inanamadı
DJ Khaled, geçen gün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında adeta şoka girdi. Takipçisinin canlı yayına katılır katılmak Twerk yapması karşısında ünlü DJ ne yapacağını şaşırdı ve şekilden şekile girdi...
Magazin 4 Mayıs 2020 - 15:50

Dünyaca ünlü DJ Khaled Instagram hesabından canlı yayın açarak takipçileriyle sohbet etti. Daha sonra iste yayına katılmak isteyen takipçilerini yayına aldı. Ne var ki öyle bir kullanıcıya denk geldi ki, yüzünün aldığı ifadeden ne kadar şaşırdığını anlayabiliyorsunuz.

Klaled’in yayınına katılan katın, poposunu dönerek Twerk dansı yapmaya başladı. DJ her ne kadar ‘Hayır yapma dur’ dese de kullanıcı dans etmeye hatta kalçalarına su dökmeye devam etti. Görüntüleri izlerken ne yapacağını şaşıran DJ Khaled, son çare olarak takipçisini yayından atmakta buldu…

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