DJ Maga kimdir? DJ Maga nereli?

DJ Maga kimdir, nereli? Beren Saat ile görüntülenen DJ Maga’nın hayatına dair detaylar şu şekilde…

DJ MAGA KİMDİR?

DJ Maga, Fransa’da doğdu ve hayatının çoğunu kültürler arasında seyahat ederek geçirdi. Yılın yarısı Güney Fransa’da geçiriyor, burada kariyeri üzerine yoğunlaşıyor. Yılın geri kalanını ise Dubai’de, geri kalanını ise Mikonos'da geçiriyor. DJ Maga, müzik kariyerinde çoğunlukla etnik ve organik seslerden beslendiğini söylüyor.

Maga, yaklaşık 2 yıldır üretim yapıyor ve Akumandra’da (Meksika) ” Destinesia ” adlı bir parça yayınladı, ayrıca Voyeur Music’te (Londra) ilk EP “Regata” adlı eserini yayınladı.