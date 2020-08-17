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DNA testinde Türk çıkan Halsey: Türkçe öğreniyorum
DNA testinde Türk çıkan Halsey: Türkçe öğreniyorum
Yaptırdığı DNA testinde yüzde 11 Türk çıktığını öğrenen Macar asıllı ABD´li ünlü şarkıcı Halsey, baklava yapma konusunda ustalaştığını ve Türkçe öğrenmeye başladığını söyledi.
Magazin 17 Ağustos 2020 - 16:49

Ünlü şarkıcı Halsey geçen ay yaptığı paylaşımda, “Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Ancak yaptırdığım DNA testinde pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu öğrendim. Sadece yüzde 11´lik bir oran ama baklavayı sevmek için yeterli” ifadelerini kullandı.

Halsey.

Yüzde 11 Türk asıllı olduğunu ifade eden Halsey, baklava yapmayı öğrendiğini belirten bir paylaşım da yaptı.

Halsey’nin Türkçe öğrendiğini söylediği paylaşımı.

Halsey´nin Türk hayranlarından biri sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Halsey, baklava dışında bize Türkçe bir şeyler söyle” dedi.

Halsey.

Halsey hayranına verdiği yanıtta, Türkçe öğrendiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı, “Türkçe öğreniyorum!” diyerek telefonunun Türkçe klavyesini de paylaştı.

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