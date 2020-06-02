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Doctor Strange oyuncuları kimler? Doctor Strange konusu?
Doctor Strange oyuncuları kimler? Doctor Strange konusu?
Marvel dünyasının sevilen süper karakterlerinden biri olan Doctor Strange bu akşam televizyonda seyircilerle buluşacak. Film hakkında bilgi almak isteyenler için haberimizin içerisinde Doctor Strange konusu ve oyuncuları kimler hakkında tüm detaylar yer alıyor.
Magazin 2 Haziran 2020 - 16:06

Doctor Strange, Marvel sinematik evrenin son dönemde beyaz perdeye aktardığı ve kısa süre geniş kitleler tarafından beğeni toplayan büyücü bir doktordur. Başrolünde Benedict Cumberbatch’in yer aldığı film doğaüstü güçler elde eden eski bir cerrah doktorun aksiyon dolu macerasını anlatıyor. İşte Doctor Strange konusu ve oyuncuları…

DOKTOR STRANGE KONUSU

Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.

DOKTOR STRANGE OYUNCULARI

Benedict Cumberbatch
Rolü : Dr. Stephen Strange

Chiwetel Ejiofor
Rolü : Mordo

Tilda Swinton
Rolü : The Ancient One

Rachel McAdams
Rolü : Christine Palmer

Mads Mikkelsen
Rolü : Kaecilius

Scott Adkins
Rolü : Lucian / Strong Zealot

Amy Landecker
Rolü : Dr. Bruner