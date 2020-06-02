Doctor Strange oyuncuları kimler? Doctor Strange konusu?

Marvel dünyasının sevilen süper karakterlerinden biri olan Doctor Strange bu akşam televizyonda seyircilerle buluşacak. Film hakkında bilgi almak isteyenler için haberimizin içerisinde Doctor Strange konusu ve oyuncuları kimler hakkında tüm detaylar yer alıyor.

Doctor Strange, Marvel sinematik evrenin son dönemde beyaz perdeye aktardığı ve kısa süre geniş kitleler tarafından beğeni toplayan büyücü bir doktordur. Başrolünde Benedict Cumberbatch’in yer aldığı film doğaüstü güçler elde eden eski bir cerrah doktorun aksiyon dolu macerasını anlatıyor. İşte Doctor Strange konusu ve oyuncuları…

DOKTOR STRANGE KONUSU

Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.

DOKTOR STRANGE OYUNCULARI

Benedict Cumberbatch

Rolü : Dr. Stephen Strange

Chiwetel Ejiofor

Rolü : Mordo

Tilda Swinton

Rolü : The Ancient One

Rachel McAdams

Rolü : Christine Palmer

Mads Mikkelsen

Rolü : Kaecilius

Scott Adkins

Rolü : Lucian / Strong Zealot

Amy Landecker

Rolü : Dr. Bruner