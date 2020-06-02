Doctor Strange oyuncuları kimler? Doctor Strange konusu?

Doctor Strange, Marvel sinematik evrenin son dönemde beyaz perdeye aktardığı ve kısa süre geniş kitleler tarafından beğeni toplayan büyücü bir doktordur. Başrolünde Benedict Cumberbatch’in yer aldığı film doğaüstü güçler elde eden eski bir cerrah doktorun aksiyon dolu macerasını anlatıyor. İşte Doctor Strange konusu ve oyuncuları…
DOKTOR STRANGE KONUSU
Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.
DOKTOR STRANGE OYUNCULARI
Benedict Cumberbatch
Rolü : Dr. Stephen Strange
Chiwetel Ejiofor
Rolü : Mordo
Tilda Swinton
Rolü : The Ancient One
Rachel McAdams
Rolü : Christine Palmer
Mads Mikkelsen
Rolü : Kaecilius
Scott Adkins
Rolü : Lucian / Strong Zealot
Amy Landecker
Rolü : Dr. Bruner