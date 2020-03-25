Doğa, ‘ben de görmezden gelemedim’ dedi ve sert konuştu

Sosyal medyada bir süredir devam eden ve hatta saygısızlık boyutana varan ‘yaşlı’ şakalarına Doğa Rutkay Kamal da tepki gösterdi. Pek çok ünlü isim gibi o da bu saygısızlığa giden süreçten sıkılmış olacak ki tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile gösterdi. Kendilerini ev karantinasına alan pek çok kişinin sesi olan Kamal, şöyle konuştu:

“Virüsü bize yaşlılarımız bulaştırmıyor. Virüs yaşlılarımıza zarar veriyor. Hızlı etkiliyor ve çoğu hayata veda ediyor. Öncelikle yaşlılarımızı korumak için evde kalmak zorundayız. Yaşlılarımız biraz huysuz, söz dinlemez, asi olsa da bizler onların koruyucuları olmalıyız. Sanki cezalılarmış gibi hissetmelerine engel olmalıyız.

Bilmeliler ki onları korumak adına geldi bu kısıtlama. Üstlerine titrememiz, yardımcı olmamız gereken şu zamanlarda onlara “sözde gençler” tarafından yapılan edepsiz şakaları hatta “eşek” şakalarını görmezden ben de gelemedim. Üzüldüm öflelendim. Ancak moral bozmayalım, bizim aslan gibi genç arkadaşlarımız da var. Böyle defolu tipleri gördükçe kıymetleri eminim daha da artacak. Bu zor günler madalyonun her iki tarafını da gösterecek. Sabırlı olup, sevdiklerimle sarmaş dolaş olacağımız günleri iple çekiyorum! Her şer de var bi hayır. Bunu da buraya yazın. Güzel günler mutlaka gelecek bakın”