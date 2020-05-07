Doğa, çocuklarını ‘normalleşme süreci’ne alıştırıyor

Milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiren oyuncu Doğa Rutkay, bu süre zarfında ailesiyle dolu dolu vakit geçirme fırsatı buldu. Evde kaldığı süre zarfında takipçileri için bilgilendirici videolar da çeken Doğa Rutkay, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla benzer durumdaki anneler için faydalı bir öneride bulundu.

Çocukları Piraye ve Rutkay Kerim ile karantina günlerinde neredeyse hiç ayrılmadıklarını söyleyen ve hayat normale döndükten sonra çocuklarının kendisini bırakmak istemeyeceklerini düşünen Doğa Rutkay sanki işe gidiyormuşçasına çocuklarını eşine emanet etti ve birkaç saat için ortalıktan kayboldu. Doğa Rutkay bu sürecin nasıl ilerlediğini çektiği video ile paylaştı.