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Doğa Rutkay: Aynaya baksın diye çıkardığım…
Doğa Rutkay: Aynaya baksın diye çıkardığım…
Şimdilerde Güldür Güldür adlı programın kadrosunda bulunan oyuncu Doğa Rutkay, annelik üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Magazin 6 Kasım 2019 - 07:44

İkiz bebekleri kızı Piraye ve oğlu Rutkay Kerim'in bakımıyla da ilgilenmekte olan oyuncu Doğa Rutkay, vakit bulduğu zamanlara sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Rutkay, en son Instagram hesabından kızıyla bir fotoğrafını paylaştı.

“NE SESLER ÇIKARDIM BİR DUYSANIZ”

Kızına bir poz verdirebilmek için çok uğraştığını dile getiren oyuncu yayınladığı fotoğrafa, “Anne, her türlü akıllılık dışında her türlü şapşallığı da yapandır! Aynaya baksın diye çıkardığım saçma sesleri bir duysanız” notunu düştü.

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