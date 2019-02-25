Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Doğa Rutkay: Fenalık geçirirken bakarım
Doğa Rutkay: Fenalık geçirirken bakarım
Oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden İstanbul'u bembeyaz yapan karın tadını çıkardığını gösterdi.
Magazin 25 Şubat 2019 - 09:17

Kış mevsimi kar yağmadan geçecek diye düşünen İstanbullular geride bıraktığımız yağan yoğun karın şaşkınlığını yaşadı. Kısa sürede her yeri etkisi altına alın karın tadını çıkarmak için dışarıya çıkan isimler arasında oyuncu Doğa Rutkay da vardı. Sosyal medya hesabından kar keyfi yaparken çektiği bir selfieyi paylaşan Doğa Rutkay son derece keyifli göründüğü bu karenin altına; “Karlı güzel bir gündü fotosunu da şuraya koyayım, yazın sıcaktan fenalık geçirirken bakarım” notunu düştü.


İLGİLİ HABERDoğa Rutkay: 'Ana diye sadece sütü olana denmiyor!'

Etiketler