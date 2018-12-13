Doğa Rutkay ikizlerinin 5’inci ayını böyle kutladı: Uça uça şu güne kadar geldik

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Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal, ikizlerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Doğa Rutkay, Instagram hesabından, ikizlerini doğumdan sonra kucağına aldığında çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Rutkay, ikizlerinin 5’inci ayını doldurmasını şu satırlarla kutladı:

“Hem #tbt hem de 5 ayımız bitti kutlu olsun fotoğrafı koymak istedim.

Hastanedeki ikinci günden bu fotoğraf.

İkizlerim dünyaya adapte olmaya çalışırken, ben sanki yüzyıllık anne gibi hissediyordum kendimi.

Hiç yabancılık çekmedim, paniklemedim, şaşırmadım.

Sanki hazır bir bilgiyle almıştım onları kucağıma?

Şansıma yavrularım da çabuk uyum sağladı bana.

İşin özü, sevgi ve sükunet biliyorum.

Sanki hisseder gibi beraber uça uça şu güne kadar geldik çok şükür.

Allah tüm evlatlara sağlık huzur neşe versin.

Gücünü evlatlarından alan annelere kocaman sevgiyle…”



