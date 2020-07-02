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Doğa Rutkay Kamal, ‘Benim de eksik kalmasın’ dedi
Doğa Rutkay Kamal, ‘Benim de eksik kalmasın’ dedi
İki çocuk annesi başarılı oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabı üzerinden onlarla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Çoğunlukla ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Doğa Rutkay Kamal bu defa kendisiyle ilgili bir kare paylaştı.
Magazin 2 Temmuz 2020 - 14:19

Havaların iyiden iyiye ısınmasıyla birlikte ünlü isimlerin Instagram hesapları deniz ve havuz fotoğraflarıyla dolup taşmaya başladı.

Hemen her gün ünlü bir ismin hesabından paylaşılmış havuz karelerine tanıklık ediyoruz. Durum böyle olunca oyuncu Doğa Rutkay Kamal da bu akıma karşı koyamadı ve hesabından havuz içerisinde çekilmiş bir karesini paylaştı.

Güldür Güldür adlı programda izlediğimiz Doğa Rutkay Kamal, bu karesine: “Benim de klişe bir ‘havuz fotom’ olmalı diye düşünüyorum” notunu düştü.

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