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Doğa Rutkay Kamal: Daha da artacak deniliyor, çok üzgünüm
Doğa Rutkay Kamal: Daha da artacak deniliyor, çok üzgünüm
Corona virüsünün bulaşmaması adına eşini çocuklarını ve kendisini evine kilitleyen Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini bilgilendiriyor.
Magazin 18 Mart 2020 - 11:05

Karantina günleri altındaki yaşantısına dair paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Doğa Rutkay Kamal, bir yandan da gündeme dair gelişmeleri takip ediyor.

Önceki akşam yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı’nın açıklamasını beklediğini gösteren Doğa Rutkay Kamal, Corona virüsü kaynaklı ilk ölüm haberini aldıktan sonra yaşadığı duyguları yine Insatgram hesabı üzerinden paylaştı.

Kamal şu ifadelere yer verdi: “Sayı 2’ye katlandı. İlk can kaybını yaşadık. Daha da artacak deniliyor. Çok üzgünüm”


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