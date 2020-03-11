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Doğa Rutkay Kamal: Dilerim dikkatle korunarak…
Doğa Rutkay Kamal: Dilerim dikkatle korunarak…
Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla virüs endişesi üzerinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Magazin 11 Mart 2020 - 13:18

Çocuğunu oyun oynarken çeken ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Doğa Rutkay Kamal, ülke ve dünya olarak içinden geçtiğimiz süreci özetledi. “Ülkemize geçmiş olsun” diyen başarılı oyuncu çocuklarımızın masumiyeti üzerine önemli laflar etti. İşte Doğa Rutkay Kamal’ın kullandığı o ifadeler:

“Nasıl masum evlatlarımız… Olan bitenden habersiz, bir renkli lego aleminde “an” da kalabiliyor. Sadece o “an” ı yaşıyor. Hisleri elleri o an ne yaşıyorsa ona odaklı. Bana da en iyi bu “an” lar geliyor işte… Evlatlarıma baktıkça, onlara ve hayal güçlerine hayran kaldıkça “bu da geçer “ diyorum. Hepimizin iyi şeylere mutlu saniyelere tutunmaya ihtiyacı var. Ülkemize geçmiş olsun… Dilerim dikkatle korunarak, çevremizi de koruyarak bu keyifsiz dönemden geçer gideriz”

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Son güncelleme: 13:19 - 11.03.2020
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