Doğa Rutkay Kamal ve eşinin televizyon paylaşımı

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, Instagram hesabından ev hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bebekleriyle birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair bol miktarda paylaşıma imza atan Doğa Rutkay Kamal, zaman zaman da eşi Kerimcan Kamal’la ilgili esprili paylaşımlarda bulunuyor.

EVDEKİ TELEVİZYON PAYLAŞIMI

Başarılı oyuncu hesabından yaptığı son paylaşımda, evdeki televizyon paylaşımı konusunda nasıl hareket ettiklerini gösterdi. Doğa Rutkay Kamal şunları yazdı: “Aramızda anlaşma var. Ben televizyonda bir şey izliyorsam ve o başka bir şey izlemek istiyorsa kulaklık takıp cepten izliyor. Sonra değiştiriyoruz. Genelde ben korku filmi izlediğimde pek hoşlanmıyor”