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Doğa Rutkay Kamal: Yaşam halden anlamaktır
Doğa Rutkay Kamal: Yaşam halden anlamaktır
Şimdilerde Güldür Güldür adlı programın kadrosunda izlediğimiz oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocuklarının fotoğraflarını paylaştı ve üzerine yazdığı satırlarla dikkat çekici mesajlar verdi.
Magazin 3 Mart 2020 - 10:40

Sosyal medya, ünlü isimlerin dramatik mülteci görüntülerinin altına yazdıkları çarpıcı satırlarla çalkalanıyor. Minicik çocukların sınırlarda yaşadıkları zorlukların görüntüleri üzerinden dikkat çeken satırlar paylaşan ünlü isimler, çocukların bu tarz durumlarda çok acı çektiklerini söyleyerek onların masum olduğunun altını çiziyor.

Doğa Rutkay Kamal da kendi çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak Instagram hesabının hikaye kısmından yazdıklarıyla gündemi oluşturan bu konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Çocuklarına verdiği öğütler üzerinden gündeme göndermede bulunan başarılı oyuncu şunları yazdı:


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