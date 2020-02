Doğa Rutkay Kamal’dan ‘Başarısızlık günü’ paylaşımı

Güldür Güldür adlı şov programında izlediğimiz oyuncu Doğa Rutkay Kamal, kısa bir tatil için gittiği Finlandiya’dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Beyazlar içerisinde ülkede dikkatini çeken bir günle ilgili paylaşımda bulunan Kamal boz ayı heykeli önünde çekilmiş fotoğrafının altına şunları yazdı:

“Finlandiya çok değişik ülke! Çılgın icatlarının yanı sıra;” yağmur çizmesi fırlatma” “eşini sırtında taşıma “ filan gibi yarışmaları var. Ülkenin sıra dışı mizah anlayışının bir başka göstergesi ‘Başarısızlık günü’ Finlandiya'da her yıl 13 Ekim'de Başarısızlık Günü kutlanıyormuş! Kötü haberler ve talihsizlikler bayaa özel bir gün olarak kutlanıyormuş yani! 2010'da ilki gerçekleştirilmiş olan bu seremonide gelecek için bir ders çıkarma nedeniyle her sene her sene kutlanıyormuş! Çok sevdim bu fikri! Başarısızlıklar sevilmeye değer diye düşünenlerdenim. Beni kızak çeken köpekler, geyiklerden ziyade bunlar daha çok ilgilendirdi”