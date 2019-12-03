Doğa Rutkay Kamal’dan önemli mesaj: Ne olacağım desinler

Kerimcan Kamal ile yaptığı evlilikten geçen yıl temmuz ayında ikiz bebeklerini kucağına alan Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayatının nasıl gittiğini takipçileriyle paylaşıyor.

OYUNCAK ÜZERİNDEN GÖNDERME…

Şimdilerde Güldür Güldür adlı programda izlediğimiz Doğa Rutkay Kamal, dün hesabı üzerinden bebekleri için aldıkları bir oyuncağın hazırlanış aşamalarını paylaştı. Yaşadığı heyecanı takipçileriyle de paylaşan başarılı oyuncu günün sonunda hazır hale getirilmiş oyuncağın fotoğrafını paylaştı ve üzerine düştüğü notla önemli bir mesaj verdi. İşte Doğa’nın pek çok ünlü ebeveyne örnek olması gereken o satırları:

“Azar azar oyuncak… araya uzun zamanlar koyarak. Ne oldum demesinler ne olacağım desinler”