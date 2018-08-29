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Doğa Rutkay Kamal’ın anlamlı biblosu
Doğa Rutkay Kamal’ın anlamlı biblosu
Kısa bir süre önce ikiz bebeklerini kucağına alan ve annelik duygusunu tadan Doğa Rutkay Kamal sosyal medya hesabından kendisi için özel bir 'biblo' hakkında paylaşımda bulundu.
Magazin 29 Ağustos 2018 - 07:36

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte biblo anlayışlarımız da son derece farklılaştı… Eskiden porselen minik heykeller olarak düşündüğümüz biblolar şimdilerde üç boyutlu yazıcılar tarafından oluşturuluyor. Uzun sayılacak bir prosedürün sonrasında insanlar kendilerinin minik birer kopyasına sahip olabiliyor. Doğa Rutkay Kamal da doğum yapmadan önce yaptırdığı minik bir heykelini sosyal medya hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı:

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“Hamileliğimden kalan en anlamlı “biblo” baş köşede yerini aldı. El kadar bişii ama hissettirdiği duygu tarif edilemez. Sosyal medyayı karıştırırken görüp bi telefonla oraya ışınlandık ve her açıdan poz verdik fotoğraflarımız çekildi ve ortaya bu biblo çıktı. İyi ki yapmışız. Bana ayak uydurduğun için sağol beyim Kerimcan Kamal…”

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