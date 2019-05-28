Doğa Rutkay mutlu evliliğin sırrını verdi

Özel mesajlara bakmadığını ve bu yüzden de takipçilerine kendisi hakkında merak ettikleri soruları Instagram’ın soru cevap bölümünden sormalarını isteyen oyuncu Doğa Rutkay, kendisine yöneltilen sorulara büyük bir içtenlikle yanıt verdi. Annelik ve oyunculuk üzerine çok sayıda soru alan Doğa Rutkay bunları büyük bir samimiyetle yanıtlarken öne çıkan sorular yine ‘Mutlu evliliğin sırrı’ ve ‘Annelik öncesi ve sonrası Doğa…’ şeklinde oldu. İşte başarılı oyuncunun verdiği yanıtlar:





