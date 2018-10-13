Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal, ikizlerini ilk kez paylaştı

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Kerimcan Kamal ile Doğa Rutkay’ın ikizleri, geçtiğimiz Temmuz ayında dünyaya gelmişti. Şu sıralar oldukça mutlu olan çift, ilk kez bebekleri Piraye ve Rutkay Kerim’in fotoğrafını paylaştı. Doğa Rutkay kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

“Günaydın

Hava bulutlu ama bizde üç aydır hiç görmediğimiz bir güneş açıyor.

Ruhumuzda kırlangıçlar uçuyor.

Her yerde pembe mor salkımlar uyandığımız andan itibaren!

Bülbüller tepemizde geziyor öte öte…

Fena aşık olduk herhalde…

Bugün üç ayımız bitti.

Şükürle, sağlıkla, sevgiyle, merhametle, temiz vicdanlarla evlat yetiştiriyoruz…

Sevginize iyi dileklerinize, sokakta çevirip ‘ikizler nasıl’ deyişlerinize, en başından beri bizi koruyup kollayan dualarınıza kocaman sevgiyle…”



