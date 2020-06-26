Doğa Rutkay’dan kahvaltı tüyoları

Güldür Güldür aldı programda izlediğimiz oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabı üzerinden çocuklarının fotoğrafını paylaştı ve onların kahvaltı alışkanlıklarına dair paylaşımda bulundu.

İkiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye ile doğanın içinde bir hayat sürmeye çalışan ve çocuklarını en doğal şekilde büyütmeye gayret eden Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine günlerini nasıl geçirdiği hakkında bilgiler veriyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve ikiz bebek büyütmenin zorlukları üzerine paylaşımlarda ve önerilerde bulunan Doğa Rutkay, bu defa da ikizlerinin kahvaltısı hakkında paylaşımda bulundu.

Kahvaltıda kesin kuralları olmadığını söyleyen Doğa şu satırları yazdı:

*Her sabah mutlaka yumurta, peynir yiyecekler, yok efendim 2 dilim ekmek şart filan gibi zorlamalar yapmıyorum. Hatta bazı sabahlar sütlaç yapıyorum, bazen meyveli tart, bazen bir kek…

*Zorlayan, keskin kuralları olan (uyku disiplini ve teknoloji hariç) katı bir anne değilim. Hatta iki yaşla beraber gelen , itiraz, çok bilmişlik , huysuzluk safhalarını da onlarla inatlaşmayarak geçen biriyim.

*Tavsiyem; zorlamayın,inatlaşmayın, hallerinden anlamaya çalışın…Biraz da akışına bırakın, keyiflerine göre yesinler ya da az yesinler. Lütfen televizyon ,ipad ve telefon gibi uyuşturuculardan uzak tutun.

*Konuşarak anlatarak kuklalarla ve masallarla kitaplarla yemek alışkanlığı kazandırmaya çalışın.