Doğa Rutkay’ın hoşuna gitmedi

Geçen hafta bir Rus annenin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf uzun süre gündemi meşgul etmiş, kadının beğeni almak adına çocuğunu kullanması sert bir dille eleştirilmişti.

Çocuğunun eline, üzerinde; “Annem bana dedi ki o yavru köpeği sana sadece 1 milyon beğeni alırsam satın alırım” yazan bir karton veren annesi böylelikle sosyal medya hesabına daha çok beğeni ve takipçi çekmeye çalıştı. Annenin daha çok beğeni adına çocuğunu kullanması kıyasıya eleştirilirken bir eleştiri de oyuncu Doğa Rutkay’dan geldi.

“HOŞUMA GİTMEDİ”

Sosyal medyada dönen sohbetlere tanıklık eden ve fotoğrafı gören Doğa Rutkay Kamal, instagram hesabının hikaye bölümünden bu görüntüyü paylaştı ve üzerine de şu satırları yazdı:

“Küçük bir çocuğu sosyal medya tuzağına iten ve like almasını öneren annesini kınadım ben şahsen. Hiç de hoşuma gitmedi. Bir anne evladını daha bu yaşta beğeni almasına zorlamak yerine direkt gidip köpeğini almalı”



