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Doğa Rutkay’ın virüs endişesi!
Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüs endişesi hakkındaki duygularını paylaştı.
Magazin 11 Mart 2020 - 16:44

Çocuğunu oyun oynarken çeken ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Doğa Rutkay, ülke ve dünya olarak içinden geçtiğimiz süreci özetledi. “Ülkemize geçmiş olsun” diyen başarılı oyuncu çocuklarımızın masumiyeti üzerine duygularını aktardı. İşte Doğa Rutkay Kamal'ın kullandığı o ifadeler: “Nasıl masum evlatlarımız… Olan bitenden habersiz, bir renkli lego aleminde ‘an’ da kalabiliyor. Sadece o ‘an’ı yaşıyor. Hisleri elleri o an ne yaşıyorsa ona odaklı. Bana da en iyi bu ‘an’lar geliyor işte… Evlatlarıma baktıkça, onlara ve hayal güçlerine hayran kaldıkça ‘bu da geçer’ diyorum. Hepimizin iyi şeylere mutlu saniyelere tutunmaya ihtiyacı var. Ülkemize geçmiş olsun… Dilerim dikkatle korunarak, çevremizi de koruyarak bu keyifsiz dönemden geçer gideriz”

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Son güncelleme: 16:45 - 11.03.2020