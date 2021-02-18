Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geçen salı günü Beşiktaş’taki evinde hayatını kaybetmişti.
Cüceloğlu için, bugün Beşiktaş’taki Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
EŞİ VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Cüceloğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu’nun tabutu başında gözyaşı döktü.
Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Doğan Cüceloğlu’nun evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.