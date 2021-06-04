Doğan Duru: İki gitarımı sattım, kiramı ödedim

Redd grubunun solisti Doğan Duru, evinin kirasını ödeyebilmek için iki gitarını sattığını duyurdu. Twitter hesabından ‘kademeli normalleşme’ kararlarında müzisyen ve sahne emekçilerinin gözardı edilmesine tepki gösteren Duru, bu konunun normalleştirilmemesi gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

“İSYAN ETME NOKTASINDAYIZ, EDELİM”

“İki gitarımı sattım, kiramı ödedim. Müzisyenlere yardım, destek için enstrümanları satma konusunu üzüntüyle karşılıyorum. Destek, yardım vs gibi şeyler yerine sesimizi yükseltmeli sahnelerimize kavuşmalıyız. Bu konuyu normalleştirmeyelim, İsyan etme noktasındayız, edelim!”

KİMSENİN KAHRAMANLIĞI YETERLİ OLMAZ”

“Kimsenin kahramanlığının yeterli olmayacağı bir konu bu. Sahte kahramanların pelerinine vantilatör tutmayın. Bizim işimiz sahnede olmak. Başka bir çözüm yok. Amacımız destek yaratmak değil sahneye çıkmak için şartları zorlamak olmalı.”

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