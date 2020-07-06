Doğan Kabak kimdir? Doğan Kabak nereli ve kaç yaşında?

Otomobillerle ilgili YouTube kanalıyla bilinen ve Exatlon adlı yarışmda da yer alan Doğan Kabak'ın hayatına dair detaylar merak ediliyor. Doğan Kabak'ın hayat hikayesi ve merak edilenleri haberimizde...

Otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı Doğan Kabak 1980’de İstanbul’da doğdu. Exatlon yarışmasında yer almasıyla beraber hayatına dair birçok ayrıntı merak konusu oldu.

DOĞAN KABAK KİMDİR?

Doğan Kabak şu an 39 yaşında ve İstanbul doğumludur. Boğa burcu olan Doğan Kabak 16 yıldan daha uzun bir süredir Otomobil Gazeteciliği yapmış ayrıca EVO, Autocar gibi dergilerin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir. Sektör olarak otomobil alanında tanınmış ve bir fenomen olmuş olan Doğan Kabak, “2017'nin sonunda başlayan YouTube macerasında 1 milyonu aşkın takipçiye sahip.