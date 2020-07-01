Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm (Sezon finali) izle! Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon ne zaman başlayacak?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akaşm sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Pandemi nedeniyle çekimlerine ara verilen Doğduğun Ev Kaderindir son olarak 11. bölüm ile ekranlara gelmişti. İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm (Sezon finali) ile ekranlara ara verdi. Peki yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 12. sezon finali bölümü izleme sayfası...

Ekranların sevilen dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam 12. bölüm ile sezon finali yaptı. Son olarak mart ayında 11. bölüm ile ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi pandemi döneminde çekimlerini ertelemişti. Bugün ise beklenen gün geldi ve sezon finali bölümü izleyiciyle buluştu. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı duygu dolu dizinin sezon finali bölümünde; Zeynep, sonunda ilk defa kendisi için bir karar alarak; Mehdi'yle mutlu olmayı seçer. Mehdi de gerçek mutluluğa ilk defa bu kadar yakın olduğunu hisseder. Ancak Benal'in varlığı, aşklarının ortasında bir tehdit olarak durmaya devam eder. Zeliha ve Müjgan'ın, Benal için başka planları vardır. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm (Sezon finali) izleme linki…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZON NE ZAMAN?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam 12. bölüm ile sezon finali yaparak yaz dönemine girdi. Pandemi nedeniyle çekimleri geciken dizinin bu akşam sezon finali yapmasının ardından dizi ekibinin kısa bir süre yaz tatili yapacağı tahmin ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon çekimlerinin ağustos ayında başlaması ve eylül ayında da yeni bölümlerin ekranlara gelmesi bekleniyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 12. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SEZON FİNALİ ÖZETİ

Zeynep, sonunda ilk defa kendisi için bir karar alarak; Mehdi'yle mutlu olmayı seçer. Mehdi de gerçek mutluluğa ilk defa bu kadar yakın olduğunu hisseder. Ancak Benal'in varlığı, aşklarının ortasında bir tehdit olarak durmaya devam eder. Zeliha ve Müjgan'ın, Benal için başka planları vardır.

Zeynep ve Mehdi; Nermin'in teklifiyle, sevdiklerini de yanlarına alarak, birkaç günlüğüne balayına çıkarlar. Ancak bu seyahat, ilişkilerinde verecekleri en önemli sınavın da habercisidir.

Bu tatil, kimilerinin kalbinde yeni duyguların filizlenmesine vesile olurken; kimilerininkinde de onarılması zor yaralar açacaktır.

En karanlık gecenin sabahında bile umut var mıdır? Hayat, kimi zaman bittiği yerden mi başlar? Zeynep için, artık bu soruların cevabını öğrenme zamanı gelmiştir.