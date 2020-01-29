Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 4. son bölüm izle

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde; Zeynep iki ailesiyle bir olup eski nişanlısı Faruk’u Mehdi’ye nişanlısı gibi tanıtır. Mehdi gerçeği öğrenince valizini hazırlar, Zeynep’i “Beni böyle bir adam yapma” diye uyarır. Zeynep ise “Herkes iyi niyetli, herkes haklı. Bir ben mi haksızım? Ben cidden artık çok yoruldum…” diye isyan eder. Mehdi, Zeynep’in onu terketmesinden korkar.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FRAGMAN

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 4. SON BÖLÜM İZLE

İkilinin aldıkları evlilik kararı, mahallede de büyük ses getirir. Diğer tarafta Nermin, kızını bir an önce oradan kurtarmanın planlarını yaparken, Ekrem’in Zeynep için bambaşka planları vardır. Ekrem adımlarını dikkatle atar.

Zeynep hala aldığı kararın şokunu yaşarken Zeliha’nın Sakine’ye yaptığı başka bir teklifle, Zeynep dört bir yandan kuşatılmaya başlanır.

Düğün günü geldiğindeyse, beklenmedik gelişmelerin varlığı ve misafirlerin gelişiyle, Zeynep ve Mehdi’nin ilişkileri başka yaralara gebe olacak, aşılması zor duvarlar aralarına örülecektir.