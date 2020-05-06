Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Çarşamba akşamlarının en çok merak edilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin sevenleri, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman sorusunu internette aratıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili son gelişmeler…

Corona virüsü sebebiyle ülkemizde birçok dizinin setleri ara vermiş durumda. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de yeni bölüm ile bu akşam ekrana olmayacak. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü ile alakalı TV8 kanalında veya dizinin yapımcı şirketin herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak, ülkemizde corona virüsü ile ilgili normalleşme adımları atılmaya başlandı. Dizilerin de ara verdikleri setlerine yakın zaman da yeniden başlaması bekleniyor.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi'nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep'in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk'la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi'den ayıracak mıdır?