Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin takipçileri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Tüm dünyada etkili olan corona virüsü nedeniyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çekimlerine de ara verilmişti. Peki bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir’in yeni bölümünün yayınlanmayacak olması sebebiyle izleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir neden yok sorusuna cevap aramaya başladı. Bildiği üzere aralarında Doğduğun Ev Kaderindir’in de yer aldığı birçok dizi setlere corona virüs salgını nedeniyle ara vermişti. Peki bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yayınlanacak mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu akşamki yayın akışında yer almadığı görüldü. Doğduğun Ev Kaderindir’in yeni bölümü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün ilerleyen haftalarda yayınlanması bekleniyor…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi’den ayıracak mıdır?