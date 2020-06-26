Doğduğun Ev Kaderindir için heyecanlandıran paylaşım! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak?

Doğduğun Ev Kaderindir için heyecanlandıran paylaşım! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sevenleri için heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Dizinin yıldızı Demet Özdemir, yaptığı paylaşımla sezon finali için çekimlerin tekrardan başladığı müjdesini verdi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

Çarşamba akşamlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir, yayınlanan son 11. bölümü ile birlikte corona virüsü arasına girmişti. Dizinin sevenleri, ‘Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman' sorusunu internette aratıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir hakkında son gelişmeler…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM

Doğduğun Ev Kaderindir diziş, 11. bölümü sonrası setlerine ara vermişti. Dizinin Zeynep'i Demet Özdemir, yaptığı paylaşımla çekimlere tekrardan başlandığını duyurdu. Doğduğun Ev Kanderindir, 12. bölüm ile birlikte sezon finali yapacak. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm tarihi hakkında kanaldan veya yapımcı kuruluştan açıklama gelmedi. Yeni bölümün temmuz ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM İZLE

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi’den ayıracak mıdır?