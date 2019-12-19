Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 1. fragman!
TV8’in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir ilk bölümüyle 25 Aralık Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak. Yapımını OGM Pictures'ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı’nın senaryosonu kaleme aldığı dizinin reyting macerası merak ediliyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 1. FRAGMAN
“Doğduğun Ev Kaderindir” ilk bölümüyle 25 Aralık Çarşamba 20.00'de TV8'de! #DoğduğunEvKaderindir @dogdugunev @ogmpictures @dmtzdmr pic.twitter.com/3uT1blvnWm
— tv8 (@tv8) December 18, 2019