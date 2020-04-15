Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir neden yok?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir neden yok?

Bildiği üzere aralarında Doğduğun Ev Kaderindir’in de yer aldığı birçok dizi setlere corona virüs salgını nedeniyle ara vermişti. Doğduğun Ev Kaderindir’in yeni bölümünün yayınlanmayacak olması sebebiyle izleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir neden yok sorusuna cevap aramaya başladı. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam yayınlanmayacak ve yerine farklı bir program ekrana gelecek. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü de birçok dizide olduğu gibi corona virüsü sebebiyle yayınlanmayacak. İzleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümü ne zaman merak ediyor….

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir’in yeni bölümü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Doğduğun Ev Kaderindir’in yeni bölümünün ilerleyen haftalarda yayınlanması bekleniyor…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi’den ayıracak mıdır?