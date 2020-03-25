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Doğu Özüm kimdir? Doğu Özüm nereli ve kaç yaşında?
Doğu Özüm kimdir? Doğu Özüm nereli ve kaç yaşında?
Doğu Özüm, 1997 doğumludur. Kameralar karşısına Mucize Doktor isimli dizi ile geçen Doğu Özüm hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Doğu Özüm nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 25 Mart 2020 - 10:31

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Rüya karakterini canlandıran Doğu Özüm hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Doğu Özüm kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

DOĞA ÖZÜM KİMDİR?

Doğu Özüm, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk dizi oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor isimli dizi ile gerçekleştirmiştir.

Doğa Özüm, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Rüya Örnek karakterine hayat vermektedir.

Doğa Özüm'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Öğretmen (Rüya) (TV Dizisi)
2019 – Mucize Doktor (Gizem) (TV Dizisi)

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Son güncelleme: 10:32 - 25.03.2020