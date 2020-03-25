Doğu Özüm kimdir? Doğu Özüm nereli ve kaç yaşında?
Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Rüya karakterini canlandıran Doğu Özüm hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Doğu Özüm kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
DOĞA ÖZÜM KİMDİR?
Doğu Özüm, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk dizi oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor isimli dizi ile gerçekleştirmiştir.
Doğa Özüm, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Rüya Örnek karakterine hayat vermektedir.
Doğa Özüm'ün rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Öğretmen (Rüya) (TV Dizisi)
2019 – Mucize Doktor (Gizem) (TV Dizisi)