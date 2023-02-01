Doğukan Manço babası Barış Manço’nun vefat haberini aldığı anı anlattı
Usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, 24 yıl önce yaşadığı acı günü sosyal medya hesabından paylaştı.
7’den 77’ye gönüllere taht kuran Barış Manço, vefatının 24’üncü yıl dönümünde de unutulmadı. Sevenleri ve ailesi usta sanatçıyı sosyal medya paylaşımlarıyla andı.
Oğlu Doğukan Manço da Twitter hesabından 24 yıl önce yaşadığı acıyı ilk kez anlattı.
Manço, “24 sene önce tam bu saatte o telefon geldi… Karşı komşum, sesi titreyerek… ‘Eve ambulans geldi babanı götürüyorlar’ ifadelerini kullandı.