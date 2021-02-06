Doğukan Manço, Yusuf Güney’i yalanladı

Yusuf Güney, Barış Manço’yla özdeşleşen ‘Adam Olacak Çocuk’ programını yeniden ekrana taşıyacaklarını söyledi.

Güney’in açıklamasının ardından Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço Twitter hesabından açıklama yaptı.

“KİMSEYE ONAY VERMEDİK”

Konuyla ilgili çok yorum aldığını belirten Manço, “Özelden çok sordunuz. ‘Adam Olacak Çocuk’ programı bir nesil yetiştiren çok değerli bir öğretiydi. Yıllardır birçok sunucu ve programcı yapmaya niyetlense de, halihazırda hak sahibi olarak bu bayrağı ailecek biz yürütüyoruz. Bizim onay verdiğimiz herhangi bir dış yapım yoktur” ifadesini kullandı.