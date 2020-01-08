Doğukan Polat kimdir? Doğukan Polat nereli ve kaç yaşında?

Doğukan Polat, 1990 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Kapalı Çarşı dizisi ile gerçekleştiren Doğukan Polat hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Doğukan Polat nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Yahya karakterini canlandıran Doğukan Polat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Doğukan Polat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

DOĞUKAN POLAT KİMDİR?

Doğukan Polat, 5 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Daha sonra Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk dersleri almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşamış; Kadim Dostum, Kurtlar Vadisi Pusu, Yağmurdan Kaçarken, Canımın İçi, Şahin ve Çetesi, Mucize, Nefes Vatan Sağolsun, Hükümet Kadın 2, Çanakkale 1915, Türk Pasaportu ve Kaybedenler Kulübü gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Yahya karakterine hayat veren Doğukan Polat, 1.85 metre boyunda, 72 kilo ve İkizler burcudur.

Doğukan Polat'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Yahya) (TV Dizisi)

2019 – Yedinci Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)

2017 – Söz (Aşık Mansur)

2016 – Dar Elbise (Sinema Filmi)

2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Abbas) (TV Dizisi)

2014 – Pek Yakında (Sinema Filmi)

2014 – Mucize (Fevzi) (Sinema Filmi)

2014 – Kadim Dostum (Sadık) (TV Dizisi)

2014 – Ezra (Kasımpaşalı Arif) (TV Dizisi)

2013 – Hükümet Kadın 2 (Süleyman) (Sinema Filmi)

2013 – BKM Güldür Güldür (Tanju) (TV Dizisi)

2012 – Çanakkale 1915 (Boyabatlı Mustafa) (Sinema Filmi)

2012 – Hükümet Kadın (Süleyman) (Sinema Filmi)

2012 – Canımın İçi (Çekirge) (TV Dizisi)

2011 – Şahin ve Çetesi (Kartal) (TV Dizisi)

2011 – Türk Pasaportu (Lazara Russou) (Sinema Filmi)

2010 – Kaybedenler Kulübü (Konuk oyuncu) (Sinema Filmi)

2009 – Nefes: Vatan Sağolsun (Doğukan) (Sinema Filmi)

2009 – Kapalı Çarşı (Müstecap) (TV Dizisi)