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Doğum için gün sayan Cansu Tosun’dan yeni kareler
Doğum için gün sayan Cansu Tosun’dan yeni kareler
Hamileliğinin dokuzuncu ayında olan oyuncu Cansu Tosun, kaldığı otelin bahçesinde güneşlendi. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına “D vitamini almak lazım” notunu düştü.
Magazin 11 Haziran 2020 - 08:47

Önümüzdeki günlerde Marsel ismini verecekleri oğlunu kucağına alacak olan 9 aylık hamile oyuncu Cansu Tosun, kaldığı otelin bahçesinde güneşlendi. Tosun'un “D vitamini almak lazım” notuyla paylaştığı bu fotoğraflarını, oyuncu eşi Erkan Kolçak Köstendil çekti.

Oyuncu Cansu Tosun ile meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil, 2 yıl aşk yaşamış, Ağustos 2018'de hayatlarını birleştirmişti.

Doğumuna sayılı günler kalan ünlü oyuncu güneşlenirken çekindiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.