Doğum sonrası kilolarından kurtuldu

Oyuncu Aslı Tandoğan önceki gün finans uzmanı eşi Cahit Tan Yeşilada ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir restorana giriş yapan ünlü çift, restoran çıkışında el ele görüntülendiler. Doğum sonrası kilolarından kurtulduğu ve formda olduğu görülen oyuncu Aslı Tandoğan, önümüzdeki sezon farklı bir projeye imza atıp, tiyatro seyircisiyle buluşabileceğini dile getirdi.

İLK DURAĞI KİTABEVİYDİ

Daha sonra, eşiyle birlikte tatil öncesi alışveriş turuna çıkan ünlü oyuncunun ilk durağı ise bir kitabeviydi. Uzun süre kitabevinde vakit geçiren Aslı Tandoğan'ın seçtiği kitaplar ise merak konusu oldu.