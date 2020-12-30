Doğuma gün sayan Meryem Uzerli’den hamilelik pozları

Meryem Uzerli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Doğum için gün sayan oyuncu, hamilelik fotoğrafı çekiminden kareleri Instagram hesabında paylaştı. Karnı burnunda oyuncuyu takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Almanya’nın Berlin şehrinde Amerikalı sevgilisiyle yaşayan Uzerli, ikinci defa bir kız bebek dünyaya getireceğini duyurmuştu.

37 yaşındaki oyuncu, eski sevgilisi Can Ateş’ten olan 6 yaşındaki kızı Lara kardeş istediği için çocuk sahibi olduğunu söylemişti. Oyuncu daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.

Almanya doğumlu oyuncu, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ile ünlenmiş, tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerekçesiyle diziden ayrılmış ve Berlin’e dönmüştü. Uzerli, sonrasında da ilk çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı.