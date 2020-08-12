Doğuma sayılı gün kala ortaya çıktı! Ed Sheeran baba oluyor

2019 yılının sonlarında özel hayatına daha çok vakit ayırabilmek için müzik kariyerine bir süre ara verdiğini açıklayan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’dan sevindiren bir haber geldi.

29 yaşındaki Sheeran ile 27 yaşındaki eşi Cherry Seaborn’un bebek sahibi olmaya hazırlandığı iddia edildi. Çiftin corona virüsü salgını nedeniyle uzun süre mutlu haberi gizli tuttuğu belirtildi.

The Sun’a konuşan ikiliye yakın bir kaynak, “Ed ve Cherry çok mutlu. Karantina dönemi çok fazla görünmemek ve bu durumdan bahsetmemek için mükemmel bir sebep oldu. Ancak artık sona yaklaştıkları için sevdikleriyle paylaşmaya başladılar. Evlerinde son hazırlıkları yapıyorlar, bebeğin yaz sonunda doğması bekleniyor” dedi.

Aynı lisede eğitim gören Sheeran ve Seaborn, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek 2 yıl önce evlenmişti.