‘Doğu’nun Hikâyesi müzikseverlerle buluştu!

Kendine has tarzı ve özgün çalışmalarıyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Doğu, ilk single'ı “Doğu'nun Hikâyesi”ni müzikseverlerle buluşturdu. Pop, fantezi ve Anadolu müziğinin motifleriyle harmanlanan şarkılardan oluşan single, müzik dünyasına farklı bir bakış açısı getirecek.

YILDIZ TİLBE'NİN KATKILARIYLA!

Yaşar Kekeva Plakçılık etiketiyle yayınlanan ve prodüktörlüğünü Murat Tuncer'in Aliço ile birlikte yaptığı mini albümün diğer 3 parçası ise duygusal şarkılardan oluşuyor. Albüme ayrıca birçok sanatçının eserlerini severek yorumladığı ünlü sanatçı Yıldız Tilbe de “Benim Ol” isimli eseriyle destek verdi.