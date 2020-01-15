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Doğuş, ‘Aleyna Tilki haklı’ dedi
Doğuş, ‘Aleyna Tilki haklı’ dedi
Darbe isimli iki versiyondan oluşan yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sunan Doğuş, Aleyna Tilki'nin 'Pop müzik bitti' açıklamasına destek verdi ve 'Aleyna haklı' dedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 15 Ocak 2020 - 07:09

Doğuş, Darbe' isimli iki versiyondan oluşan yeni şarkısıyla gündemde. Yoğun geçen stüdyo çalışmalarının ardından yeni şarkısının hareketli versiyonuna klip çeken Doğuş, şarkısının gördüğü büyük ilgiden mutluluk duyduğunu söyledi.

Aleyna Tilki’nin ‘Pop müzik bitti’ sözleri hakkında da konuşan Doğuş, “Aleyna Tilki doğru söylemiş, büyüklerimiz üretmiyor, yeni şarkılar çıkmıyor’ diye. Ben de katılıyorum. Üretmeden olmaz. Küçük öğrenmiş sıra büyüklerde. Ben adım atmaya başladım çoktan, sıra diğerlerinde” dedi.