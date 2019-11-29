Doğuş kendi hayatını film yapacak

Bir döneme damgasını vuran Doğuş, geçen gün Etiler Akmerkez’de objektiflere takıldı. Şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çok yakında “Darbe” isimli yeni single çıkaracağının haberini veren Doğuş, hemen ardından şarkıyada klip çekeceğini belirtti.

Yeni projelerinden bahseden Doğuş,”Biliyorsunuz 2003 yılında kendimi anlattığım bir kitabım çıktı. Şimdi o kitabımı senaryolaştırıp film çekmek istiyorum allahın izniyle ölmeden önce kendi hayatımın filmini izlemek istiyorum. Kendi çocukluğumu evladıma oynatmak istiyorum. 2020’de projeye başlayacağız inşallah” dedi.

ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN!

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Can Yaman’ın Madrid’de hayranları tarafından izdihama uğraması magazin dünyasında çok konuşulan konular arasına girmişti. Konu hakkında yorum yapan Doğuş “Kaç yıldır bu işin içindeyim beni biliyorsunuz. Gerek yurt dışı gerek Türkiye’de hiç kimse beni böyle karşılamadı. Demek ki bu arkadaş çok başarılı ki, figüran tutmamışlar, başarmışlar. Herkes bir pr çalışması içinde. Allah yollarını açık etsin” dedi.

