Doğuş’a sürpriz yaş günü kutlaması
‘Babadan Oğula' isimli komedi filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan şarkıcı Doğuş, habersiz bir şekilde yakın dostları Aylin Coşkun ve Aslı Hüner'in organize ettiği partiye geldi.
Doğum günü pastasını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Doğuş, alkışlar eşliğinde yeni yaşını kutladı. Babadan Oğula adlı filmin yönetmeni Haydar Işık, başrol oyuncuları Nilay Toprak, Erdi Ünver, Esra Sönmezer, Aylin Coşkun ve Aslı Hünel’in katıldığı partide Doğuş, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.