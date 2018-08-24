Doğuş’tan genç şarkıcı Ahmet Parlak’a destek

'İsyan' adlı şarkıyı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca bir anda Türkiye genelinde tanınan bir isim haline gelen Ahmet Parlak, Kurban Bayramı’nda Kuzey Kıbrıs’taydı. Şarkıcı Doğuş da genç ismi dinleyenler arasındaydı.

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Merit Lefkoşa Hotel'de sahne alan Ahmet Parlak, mütevazı tavırları ve sempatikliğiyle beğeni topladı. İki gece üst üste sahneye çıkan Parlak, ‘Kum Gibi’, ‘İtirazım Var’, ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ ve ‘İsyan’ gibi şarkıları seslendirdi.

DOĞUŞ HEYECANI

Parlak'ı dinleyenler arasında pop müzik şarkıcısı Doğuş da vardı. Parlak ve konukları kırmayarak mikrofonu eline alan Doğuş ‘Gülüm’ adlı parçasını seslendirdi. Ahmet Parlak, sahnesinde Doğuş'u ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getirirken, heyecanını saklayamadığını da misafirlerle paylaşmaktan çekinmedi.