Doğuş’tan genç şarkıcı Ahmet Parlak’a destek
Merit Lefkoşa Hotel'de sahne alan Ahmet Parlak, mütevazı tavırları ve sempatikliğiyle beğeni topladı. İki gece üst üste sahneye çıkan Parlak, ‘Kum Gibi’, ‘İtirazım Var’, ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ ve ‘İsyan’ gibi şarkıları seslendirdi.
DOĞUŞ HEYECANI
Parlak'ı dinleyenler arasında pop müzik şarkıcısı Doğuş da vardı. Parlak ve konukları kırmayarak mikrofonu eline alan Doğuş ‘Gülüm’ adlı parçasını seslendirdi. Ahmet Parlak, sahnesinde Doğuş'u ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getirirken, heyecanını saklayamadığını da misafirlerle paylaşmaktan çekinmedi.