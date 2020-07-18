Doktor Civanım filmi kaç yılında, nerede çekilmiştir? Doktor Civanım konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı ve 1982 yılında ilk kez vizyona giren Doktor Civanım, Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden biridir. Doktor Civanım filmi, İstanbul'un köylerinden Boğazköy'de çekilmiştir. İşte Doktor Civanım konusu ve oyuncuları…
DOKTOR CİVANIM KONUSU
Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca köyün kızları Doktor sandıkları Kemal'i kendilerine aşık etmek için ellerinden geleni yapacaktır.
DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI
Doktor Civanım oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;
Kemal Sunal – Kemal
Ali Şen – Rusen Aga
İhsan Yüce – İhsan Ağa
Bahar Öztan – Sümbül
Ayşen Gruda – Şadiye
Yadigar Ejder – Gaffur
Sırrı Elitaş – Yaşar
Muadelet Tibet – Huriye ana
Nermin Denizci – Asiye
Ahmet Açan – Yunus amca
Osman Çağlar – Kasaba tellalı
Ahmet Turgutlu – Kasabalı
Arap Celal – Davulcu
Ali Demirel – Murat Ateş
Ali Demir – Kasabalı
Hikmet Gül – Ayşe