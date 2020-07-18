Doktor Civanım filmi kaç yılında, nerede çekilmiştir? Doktor Civanım konusu ve oyuncuları…

Kemal Sunal en sevilen filmlerinden biri olan Doktor Civanım, bu akşam tekrardan ekranlarda olacak. Aslında doktor olmayan Kemal'in köyüne doktor olarak dönmesinin ardından birbirinde komik anlar yaşanmaya başlar. Peki Doktor Civanım nerede çekildi? Doktor Civanım oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı ve 1982 yılında ilk kez vizyona giren Doktor Civanım, Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden biridir. Doktor Civanım filmi, İstanbul'un köylerinden Boğazköy'de çekilmiştir. İşte Doktor Civanım konusu ve oyuncuları…

DOKTOR CİVANIM KONUSU

Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca köyün kızları Doktor sandıkları Kemal'i kendilerine aşık etmek için ellerinden geleni yapacaktır.

DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI

Doktor Civanım oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;

Kemal Sunal – Kemal

Ali Şen – Rusen Aga

İhsan Yüce – İhsan Ağa

Bahar Öztan – Sümbül

Ayşen Gruda – Şadiye

Yadigar Ejder – Gaffur

Sırrı Elitaş – Yaşar

Muadelet Tibet – Huriye ana

Nermin Denizci – Asiye

Ahmet Açan – Yunus amca

Osman Çağlar – Kasaba tellalı

Ahmet Turgutlu – Kasabalı

Arap Celal – Davulcu

Ali Demirel – Murat Ateş

Ali Demir – Kasabalı

Hikmet Gül – Ayşe