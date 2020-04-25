Doktor Civanım nerede çekildi? Doktor Civanım oyuncuları kimler?

Kartal Tibet’in yönetmenliğini yaptığı, 1982 yapımı Doktor Civanım bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal’in köyünde kendisini doktor olarak tanıtması komik olaylar çerçevesinde ele alınıyor. Peki, Doktor Civanım oyuncu kadrosunda kimler var?
DOKTOR CİVANIM NEREDE ÇEKİLDİ?
Doktor Civanım, Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı 1982’de çekilmiştir. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazdı. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. Film, İstanbul’un köylerinden Boğazköy’de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figuran olarak rol almıştır.
FİLMİN KONUSU
Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca köyün kızları Doktor sandıkları Kemal’i kendilerine aşık etmek için ellerinden geleni yapacaktır.
DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI KİMLERDİR?
Doktor Civanım oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;
Kemal Sunal – Kemal
Ali Şen – Rusen Aga
İhsan Yüce – İhsan Ağa
Bahar Öztan – Sümbül
Ayşen Gruda – Şadiye
Yadigar Ejder – Gaffur
Sırrı Elitaş – Yaşar
Muadelet Tibet – Huriye ana
Nermin Denizci – Asiye
Ahmet Açan – Yunus amca
Osman Çağlar – Kasaba tellalı
Ahmet Turgutlu – Kasabalı
Arap Celal – Davulcu
Ali Demirel – Murat Ateş
Ali Demir – Kasabalı
Hikmet Gül – Ayşe