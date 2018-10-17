Candan Erçetin ‘medeni insanlarsınız’ dedi, tepki büyük oldu!

Şarkıcı Candan Erçetin geride bıraktığımız cumartesi Antalya'da düzenlenen bir kongrede sahne aldı, burada sergilediği tavırlarla geceye konuk olan doktorların tepkisini çekti.

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Türkiye’nin 81 ilinden gelen doktorlar, 13 Ekim Cumartesi gecesi Antalya’da düzenlenen 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde buluştu. Gün boyu süren toplantıların ardından akşam yaklaşık 3 bin katılımcı, Candan Erçetin konserine gitti. Sabah’ın haberine göre; alkışlarla başlayan konser, ilerleyen saatlerde büyük tepkilerin verildiği bir olaya dönüştü.

CANDAN ERÇETİN’DEN ŞAŞIRTAN UYARI

Erçetin, saat 23:00 civarı cep telefonuyla fotoğrafını ve videosunu çeken doktorları “Bu telif haklarına tabi, çekmeyin” diye uyardı. Daha sonra ise daha sert bir ikazda bulunup “Hepiniz medeni insanlarsınız, görüntü çekmeyin. Güvenlik devreye girsin” dedi. Bu sözün ardından geceye katılanlardan bazıları tepki göstererek geceden ayrıldı.