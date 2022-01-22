Doktorlar’ın Zenan’ı Melike Güner’in acı günü

'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Zenan' karakteri ile hafızalara kazınan Melike Güner'in annesi hayatını kaybetti. Acısını takipçileriyle paylaşan oyuncu, "Sessizce ellerimden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" dedi

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Doktorlar’ dizisinde hayat verdiği ‘Zenan’ karakteriyle hafızalara kazınan Melike Güner, annesinin acısı ile sarsıldı.

Annesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Melike Güner, “20 Ocak 2022 Perşembe günü canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerimden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Feyyaz Duman, İsmail Demirci, ve Meltem Cumbul’un da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim Güner’e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

İlginizi Çekebilir Manken Gizem Akbaş'ın darbedilmesi davasında yeni gelişme