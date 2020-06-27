Dokunmayın Şabanıma filmi nerede çekilmiştir? Dokunmayın Şabanıma konusu ne, oyuncuları kim?

Kemal Sunal’ın kült filmlerinden biri olan Dokunmayın Şabanıma, bu akşam tekrardan televizyon ekranlarda yer bulacak. Kadrosunda dönemin en ünlü oyuncularını barındıran Dokunmayın Şabanıma filmi ile ilgili internette yapılan aramalar arttı. İşte Dokunmayın Şabanıma filmi ile ilgili son bilgiler…

Osman Seden'in yönetmenliğini yaptığı ve 1979 yılında vizyona giren Dokunmayın Şabanıma filmi bu akşam tekrardan ekranlarda olacak. Televizyon izleyicileri, Dokunmayın Şabanıma filminin konusunu öğrenmek istiyor. İşte Dokunmayın Şabanıma filmi hakkında detaylar…

DOKUNMAYIN ŞABANIMA NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Dokunmayın Şabanıma filmi İstanbul'da çekilmiştir. Filmde Şaban’ın sosisli yediği yer Sultanahmet’te bulunan Alman Çeşmesi'dir.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA KONUSU

Kadınlar konusunda sorunlar yaşayan Şaban, çekingen tavırları nedeni ile yalnız kalır. Aynı zamanda arkadaşı olan Ökkeş ise çapkınlığı ile bilinir ve çapkınlıkları nedeni ile başını hep belaya sokar. Çapkınları ve kadınları rahatsız etmesi sonucunda tutuklanır. Bu iki arkadaş hapiste tekrar görüşürler. Şaban'ın evlenmek istemesi ve Ökkeş'in ise evlenmekten bir o kadar çekinmesi ikili arasında bir anlaşma olmasına yol açar. Zorla evlendirilmek isteyen Ökkeş, Şaban ile yer değiştirerek hem evlenmekten kurtulacaktır hem de Şaban'ın evlenmesine ve yuva kurmasına vesile olacaktır. Ancak Ökkeş'i evlendirmek istedikleri kız Oya'da evleneceği kişiyi tanımak için hizmetçi olarak kendini tanıtır. Oya'yı gören iki arkadaş ilk görüşte aşık olurlar ve ikili arasında Oya için savaşlar başlar.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA OYUNCULARI

Kemal Sunal

Ahu Tuğba

Halit Akçatepe

Reha Yurdakul

Diler Saraç

Ercan Yazgan

Saadet Gürses

Osman F. Seden

Ali Şen

Ünal Gürel

Kadir Kök

Hakkı Kıvanç

Coşkun Göğen

Gülten Ceylan

İhsan Gedik

Günay Güner

Sabahat İzgü